شكرا لقرائتكم خبر عن 11 حالة وفاة بحمى الوادي المتصدع في السودان والان نبدء بالتفاصيل

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في السودان، إن وزارة الصحة السودانية أبلغت عن 345 حالة اشتباه بإصابات حمى الوادي المتصدع، بما في ذلك 11 حالة وفاة.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة في تقرير نشره اليوم، أن الإصابات توزعت بين ولايات البحر الأحمر (شمال غرب) 128 حالة، ونهر النيل (شمال) 212 حالة، والخرطوم (وسط) حالة واحدة، والنيل الأبيض (جنوب) حالة واحدة، وكسلا (غرب) حالتين، والقضارف (غرب) حالة واحدة.

وأوضح التقرير أن الفئة العمرية الأكثر تأثراً هي 15 إلى 45 سنة التي تمثل 83 في المائة من مجموع الحالات المشتبه فيها، وأن حمى الوادي المتصدع مستوطنة في السودان، مشيراً إلى أن حمى الوادي المتصدع مرض فيروسي ينقله البعوض من الحيوانات إلى البشر، وتنتشر معظم الإصابات للبشر من خلال ملامسة الدم أو الأعضاء أو الحليب من الحيوانات المصابة.

وأكد التقرير أنه جرى تنشيط لجان فرق عمل حمى الوادي المتصدع في ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، وهي أكثر الولايات تأثراً، كما تتواصل أنشطة مكافحة النواقل النشطة مع عمليات التفتيش المنزلية للقضاء على البعوض في المناطق المتأثرة.