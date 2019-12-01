شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن و«التحالف» يبحثان تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة والان نبدء بالتفاصيل

استقبل رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، قائد قوات تحالف دعم الشرعية في عدن.

وقدم قائد قوات التحالف لرئيس الوزراء اليمني التهاني بمناسبة احتفالات الشعب اليمني بالذكرى الثانية والخمسين ليوم الاستقلال الوطني 30 نوفمبر, منوها بجهود الحكومة اليمنية في تطبيع الأوضاع بالمناطق المحررة، والدور الاستثنائي الذي تلعبه لتجاوز التحديات وتنفيذ اتفاق الرياض.

وتطرق اللقاء إلى الوضع العام والأمن في مدينة عدن، والدور التكاملي للحكومة والتحالف في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية للمواطنين اليمنيين، على ضوء اتفاق الرياض الموقع مع المجلس الانتقالي.

وأشاد رئيس الوزراء اليمني، بجهود قوات تحالف دعم الشرعية في إسناد الجهود الحكومية لتطبيع الأوضاع في المناطق المحررة واستكمال معركة اليمن الوجودية بإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً, منوها في السياق بدور المملكة من خلال قيادة قوات التحالف ودعمها المستمر لليمن وشعبها في مختلف المجالات.