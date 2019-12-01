شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال مشتبه به في حادث طعن لاهاي والان نبدء بالتفاصيل

قالت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، إنها اعتقلت رجلا (35 عاما) على صلة بحادث الطعن الذي وقع في لاهاي، أمس الجمعة، وأسفر عن إصابة ثلاثة شبان.

ووصفت الشرطة المشتبه به في بيان بأنه "لا يملك منزلا ثابتا أو مكانا للإقامة".