عدوان إسرائيلي على غزة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس عدوانا على شمال قطاع غزة المحاصر. وذكر مراسلنا أن طيران الاحتلال استهدف بثلاثة صواريخ على الأقل بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة ما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة في منازل وممتلكات الفلسطينيين. واستهدفت طائرات الاحتلال مساء أمس الاول بصاروخين حي الزيتون شرق مدينة غزة.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه استهدف مواقع لحماس من بينها مجمع عسكري “ردًّا على إطلاق النار من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق امس الاول” ولم تعلن أي جهة فلسطينية عن إطلاق القذيفة الذي أعقب استشهاد فتى فلسطيني وإصابة خمسة آخرين بجروح برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف جنوب قطاع غزة. وقال مسعفون إن فلسطيني ” 16 عاما” أصيب بعيار ناري في البطن شرق خان يونس جنوب القطاع ما أدى إلى استشهاده. وجاء ذلك رغم إعلان هيئة مسيرات العودة الأسبوعية في غزة عن إلغاء مسيرات الجمعة امس الاول المقررة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي.

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