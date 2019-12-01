العراق: جرحى بـ سلسلة انفجارات متفرقة في كركوك

في السياسة 1 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

مجلس الوزراء يناقش استقالة عبد المهدي

كركوك (العراق) ـ وكالات: صرح المدير العام لدائرة صحة كركوك كريم ولي امس أن 16 شخصا أصيبوا بجروح في سلسلة انفجارات هزت مناطق متفرقة من مدينة كركوك شمال بغداد. وقال ولي لوكالة الأنباء الالمانية إن حصيلة انفجار 3عبوات ناسفة، واحدة قرب جسر دوميز وأخرى قرب أحد فروع مديرية الدفاع المدني وثالثة بسوق أحمد أغا قرب ساحة تجمع العمال والاسكافيين، أسفرت عن إصابة 16مدنيا بجروح أحدهم تم بتر ساقه وهو بغرفة العمليات.

الى ذلك، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي المٌستقيل عادل عبد المهدي أعضاء الحكومة العراقية إلى مواصلة عملهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة، كما دعا مجلس النواب العراقي إلى إيجاد الحلول المناسبة للاستجابة لمطالب المتظاهرين. وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء إن “مجلس الوزراء عقد صباح امس جلسة استثنائية لعرض موضوع استقالة عبد المهدي والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور”.وبحسب البيان، أكد “رئيس مجلس الوزراء على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي ، وان تحقيق مصالح الشعب هدف يهون امامه كل شيء ، مبينا ان الحكومة بذلت كل ما بوسعها للإستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الاراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي ، وملف المناصب بالوكالة ، وإعداد الموازنة الإتحادية ، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل ، داعيا مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة ، كما دعا اعضاء الحكومة الى مواصلة عملهم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة”. وكان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، أكد أمس الاول أنه ينوي رفع طلب رسمي لاستقالته إلى البرلمان. وصرح عبد المهدي، في بيان قائلا: “استمعت بحرص كبير إلى خطبة المرجعية الدينية العليا اليوم، وذكرها أنه “بالنظر للظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين”. وأضاف عبد المهدي “واستجابة لهذه الدعوة وتسهيلاً وتسريعاً لإنجازها بأسرع وقت، سأرفع إلى مجلس النواب الموقر الكتاب الرسمي بطلب الاستقالة من رئاسة الحكومة الحالية ليتسنى للمجلس إعادة النظر في خياراته، علماً أن الداني والقاصي يعلم بأنني سبق وأن طرحت هذا الخيار علناً”. الى ذلك، أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق معاقبة من اعتدى على المتظاهرين في بغداد و9 محافظات أخرى وفق القانون العراقي. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى وزع اليوم”سوف يتم معاقبة من اعتدى على المواطنين من المتظاهرين السلميين، بأشد العقوبات وفق قانون العقوبات العراقي”.