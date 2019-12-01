السودان: حزب البشير يندد بحله ويعلن مواصة الإصلاح

الخرطوم ـ وكالات: ندد حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا في السودان والذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير بقانون أصدرته السلطات الانتقالية بحله ومصادرة أصوله وتعهد بمواصلة إصلاحات داخلية. وفي بيان قالت اللجنة القانونية في قوى إعلان الحرية والتغيير وهي القوى التي قادت احتجاجات استمرت شهورا وأدت إلى الإطاحة بالبشير في أبريل والتي تشارك الجيش حاليا في الحكم إنه تم حل حزب المؤتمر الوطني طبقا للقانون. ولم يصدر تعليق رسمي على الفور. وسيكون القانون اختبارا لقدرة السلطات الانتقالية على إزاحة تراث العقود الثلاثة الماضية من حكم البشير الذي استولى على السلطة في يونيو عام 1989 ثم قام بزرع أنصاره في المؤسسات السودانية.

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