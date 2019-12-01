حمدوك يغادر إلى واشنطن لبدء زيارة رسمية تستغرق 6 أيام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توجه رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، السبت، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية تستغرق 6 أيام، بحسب وكالة الأنباء السودانية.



وقالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، إن حمدوك سيجري مباحثات مع الإدارة الأمريكية تتعلق بتطوير سبل التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

ومن المنتظر أن يركز رئيس وزراء السودان خلال زيارته لواشنطن على رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خاصة أنها تشكل أولوية للحكومة الانتقالية.

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وبعد أيام من أداء حمدوك اليمين الدستورية رئيساً للحكومة الانتقالية السودانية، أعلن بدء الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، لبحث إمكانية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

واستطاعت حكومة حمدوك أن تحشد دعماً إقليمياً ودولياً واسع النطاق، بغية حث الولايات المتحدة على الإسراع بوتيرة إجراءات رفع السودان من قائمة الإرهاب.

وفي وقت سابق، قال تيبور ناجي، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية، إن الولايات المتحدة لم تعد في خصومة مع حكومة السودان، وباتت تعتبرها الآن شريكاً، لكن رفع اسم البلد من قائمة الدول الراعية للإرهاب عملية‭ ‬إجرائية.

