مغردون يحتفون بذكرى بيعة الملك سلمان.. 5 سنوات ذهبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يوافق السبت الثالث من ربيع الآخر لعام 1441 للهجرة الموافق 30 نوفمبر 2019 الذكرى الخامسة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم.

5 أعوام صارت خلالها كل نواحي الحياة في السعودية ورش عمل وبناء، وتمكنت من تجاوز أزمات أمنية واقتصادية ومالية وتنموية مر بها العالم، قاد خلالها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، المملكة إلى بر النمو والمستقبل.

وبقلوب مليئة بالمحبة والامتنان للإنجازات غير المسبوقة، احتفى مغردون سعوديون بمرور 5 أعوام على تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم. ففي عهده شهدت المملكة العربية السعودية تقدماً على المستويين الداخلي والخارجي.