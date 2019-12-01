استقالة عبدالمهدي وفساد أردوغان.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي الشأن السياسي تقرأون: مجلة ألمانية: إمام أوغلو يتخطى عراقيل أردوغان ويفضح فساد نظامه، وتفاصيل حادث طعن لندن.. رواية جديدة بدأت من مؤتمر للمجرمين، ومخدرات وغسل أموال وتجنيد.. عمليات مشبوهة لحزب الله في ألمانيا‎، ورئيس الوزراء العراقي: استقالة الحكومة كانت ضرورية لإنهاء الأزمة، و5 أعوام من حكم الملك سلمان.

Advertisements

وتقرأون أيضاً، استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب، وبـ"طفاية حريق" وناب حوت.. مارة شجعان يوقفون إرهابي جسر لندن، والقبض على أمريكي ساعد بيونج يانج على تفادي العقوبات، وآلاف الجزائريين يتظاهرون تأييداً للانتخابات ورفضاً للتدخل الأجنبي، وبين 2017 و2019.. كيف وعت شرطة بريطانيا درس جسر لندن؟، وروسيا تعلن اختبار صاروخ فائق السرعة بالقطب الشمالي.



وفي الاقتصاد تطالعون: رواد المال والأعمال بالعالم يبحثون عن الفرص في "أدنوك للاستثمار 2019"، و228 مليار دولار عائدات تجارة السلع الصينية في أكتوبر، و48 مليار دولار استثمارات بريطانيا في مصر، وأسعار النيكل تسجل أكبر انخفاض شهري منذ 8 سنوات، ومصدر الإماراتية تطور مشاريع طاقة في أرمينيا باستثمارات 300 مليون دولار، ويومان بلا وقود في لبنان.. شلل في الطرق وانتعاش "السوق السوداء"، و5.3 مليار يورو استثمارات البنك الأوروبي في مصر.

كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا.