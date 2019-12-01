أمير الكويت يهنئ العاهل السعودي بالذكرى الخامسة للبيعة

هنأ الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، مساء السبت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

كما هنأ كل من ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، العاهل السعودي، بمناسبة الذكرى الخامسة لتوليه مقاليد الحكم.

ويوافق، السبت، مرور 5 أعوام (هجرية) على تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مقاليد الحكم، ومبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية يوم (3 ربيع الآخر 1436هـ الموافق 23 يناير/كانون الثاني 2015م).



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ويحتفي السعوديون بهذه المناسبة وقلوبهم تفيض بمشاعر الحب والامتنان والتقدير، وهم يلامسون ويشهدون الإنجازات التنموية والإصلاحات التاريخية والنجاحات الدولية والوطنية التي تشهدها بلادهم على مختلف الأصعدة.





وتحل الذكرى الخامسة لتولي الملك سلمان بن عبدالعزيز الحكم، في وقت تمضي فيه المملكة في طريقها لتحقيق المزيد من الإنجازات من خلال رؤية 2030 التي تم إطلاقها في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز، مستهدفة تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وإرساء أسس جديدة لتنويع مصادر الدخل.

وتحل الذكرى الغالية على قلوب السعوديين، فيما تتواصل الإنجازات في مختلف المجالات؛ فقبل أيام تسلمت المملكة رئاسة مجموعة العشرين لعام 2020، كما دشن الملك سلمان "بوابة الدرعية" في 20 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، التي تتضمن مشروعات بقيمة 64 مليار ريال تحول الدرعية التاريخية إلى وجهة سياحية عالمية تركّز على الثقافة والتراث.