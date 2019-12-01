استشهاد فلسطيني واعتقال اثنين آخرين جنوبي الضفة الغربية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استشهد فلسطيني، مساء السبت، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه جنوب الخليل في جنوبي الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان: "إن فلسطينياً لم تعرف هويته، استشهد عقب إطلاق الاحتلال الإسرائيلي النار عيه قرب قرية بيت عوا جنوب الخليل".

من جهته قال الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن "جيش الاحتلال لم يسمح لطواقمنا بالدخول إلى المنطقة التي تم فيها إطلاق النار على الفلسطيني وتم طردها من المكان".

لكن مصادر محلية فلسطينية قالت إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قتل فلسطينياً وأصاب شاباً ثانياً واعتقل ثالثاً، وأشارت إلى أن الشهيد يدعى بدوي المسالمة، ويبلغ من العمر 16 عاماً، وأصابت شقيقه ماهر المسالمة بجراح خطيرة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن الفلسطينيين الثلاثة رشقوا سيارة للمستوطنين بزجاجات حارقة، وأكد استشهاد أحد الفلسطيني واعتقال فلسطينيين آخرين "تم نقلهما للتحقيق".