عاجل.. تعزيزات عسكرية من بغداد تصل إلى النجف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365

نقلت وكالة أنباء "روسيا اليوم" عن مراسلها في العراق، مساء اليوم السبت، إن تعزيزات عسكرية وصلت إلى النجف قادمة من بغداد.



وأضاف مراسل "روسيا اليوم" أن محافظ النجف لؤي الياسري دعا لوقف نزيف الدم.

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وفي وقت سابق، أعلن المحافظ تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة حدادا على أرواح ضحايا التظاهرات.

وقال الياسري في بيان صحفي إن "يوم غد الأحد عطلة رسمية في عموم محافظة النجف الأشرف حدادا على أرواح شهداء التظاهرات في المدينة المقدسة".

وأضاف أن "الدوائر الأمنية والخدمية والصحية في المحافظة مستثناة من العطلة".

وكانت مصادر من الشرطة ومستشفيات في العراق أكدت أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في معظم المدن منذ الأول من أكتوبر 2019، تجاوز 400، معظمهم من المتظاهرين العزل.