إغلاق المدارس والجامعات في طهران بسبب تلوث الهواء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

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أفادت وسائل إعلام إيرانية السبت أن العديد من المدارس والجامعات في مدن إيرانية مختلفة بما فيها العاصمة أغلقت أبوابها أمام طالبي العلم بسبب ارتفاع نسبة التلوث في الهواء. وشهدت العاصمة طهران السبت سحابة من الضباب السام، وعلى أثرها أعلن المحافظ محمد تقي زاده إغلاق روضات الأطفال والمدارس التمهيدية والمدارس والجامعات ومعاهد التعليم العالي بشكل كامل.



استيقظت طهران وعدة مدن إيرانية السبت على سحابة من الضباب السام ونسب مرتفعة من التلوث، وفق ما أفادت وسائل إعلام إيرانية. وتسبب تلوث الهواء بإغلاق المدارس والجامعات السبت في أجزاء من إيران.

وأعلن نائب محافظ طهران محمد تقي زاده مساء الجمعة قرار إغلاق المدارس والجامعات في العاصمة، عقب اجتماع لجنة الطوارئ بشأن تلوث الهواء. ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن تقي زاد قوله "بسبب زيادة تلوث الهواء، سيتم إغلاق روضات الأطفال والمدارس التمهيدية والمدارس والجامعات ومعاهد التعليم العالي في محافظة طهران".