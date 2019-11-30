إيران .. المدعي العام يرفع الكشف عن إعداد قتلى ومعتقلي الإحتجاجات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 نوفمبر 2019

الخليج 365

رفض المدعي العام في إيران محمد جعفر منتظري الكشف عن أعداد القتلى والمعتقلين في الاحتجاجات التي شهدتها بلاده، في منتصف نوفمبر/تشرين الجاري بسبب رفع أسعار البنزين.



وقال منتظري للصحفيين: "لا توجد صحة لأي إحصائيات نشرت في الأيام الماضية حول الأشخاص الذين اعتقلوا أو قتلوا في الاحتجاجات الأخيرة .. زاعماً أن المخابرات والأمن وإنفاذ القانون بذلوا قصارى جهدها لاعتقال من ارتكبوا جرائم بسيطة أو ربما تم القبض عليهم في مكان الاضطرابات، سيتم الإفراج عنهم بشكل عاجل، في محاولة منه للدفاع عن أعمال القمع .

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وعن التقارير التي تحدثت عن مقتل نحو 300 متظاهر واعتقال 7 آلاف آخرين، قال: ”لحسن الحظ، لا يمكن للأشخاص في الخارج الوصول إلى المعلومات والإحصائيات، لذلك يقدمون إحصاءات مختلفة، لا يوجد أي منها صحيح“.

وعن تصريحات المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان ”حسين نقوي حسيني“ الذي كشف عن اعتقال 7 آلاف متظاهر في الاحتجاجات، قال المدعي: ”أنا لا أؤيد هذه الإحصائيات، ولا يجوز لأي مسؤول تقديم إحصائيات غير دقيقة، لقد رأيت أيضًا في التقارير الإخبارية أن البعض قدم إحصائيات يجب أن تُسأل عن مصدر هذه الإحصاءات والمعلومات، ومع ذلك، نحن لا نؤيد هذا“.

وقال: ”ليس لدي أحدث الإحصاءات، لكنني أعرف أن الكثير منهم أطلق سراحه، وأن المعتقلين هم الذين أدينوا في موقع الجريمة، استنادًا إلى أدلة، وأعمال التحقيق والاستجواب مستمرة، ونأمل الانتهاء منها في أقرب وقت ممكن“.