إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة المهد ببيت لحم

شارك الكثير من الناس في المراسيم الاحتفالية لإضاءة شجرة الميلاد في ساحة كنيسة المهد في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، وذلك إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.
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