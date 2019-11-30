شارك الكثير من الناس في المراسيم الاحتفالية لإضاءة ​شجرة الميلاد​ في ​ساحة كنيسة المهد​ في مدينة ​بيت لحم​ ب​الضفة الغربية​، وذلك إيذانا بانطلاق احتفالات أعياد الميلاد المجيدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة المهد ببيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.