أكد المستشار الاعلى للقائد العام للقوات المسلحة اللواء رحيم صفوي أن "توجيهات قائد الثورة في مواجهة الارهابيين التكفيريين، تغلبت على السياسات الخبيثة للكيان الصهيوني واميركا وأذنابهم في المنطقة وأحبطتها"، مشيراً إلى "افول سلطة المستكبرين والظالمين في العالم"، مشيراً إلى أن "التيار العالمي في الوقت الحاضر يمضي نحو غلبة المستضعفين والشعوب المستضعفة على الظالمين والمستكبرين".
ولفت إلى أن "انتصار الثورة الاسلامية والدفاع المقدس، كانت البداية لهزيمة المستكبرين وغلبة جبهة الحق على الباطل على المستوى العالمي، وإن الثورة الاسلامية الكبرى في ايران بقيادة الامام الخميني واستمرارها على يد قائد الثورة، مهد المسار لغلبة جبهة الحق وجبهة المقاومة الاسلامية على الانظمة الاستكبارية والظالمة في العالم، وان ختام مسار الحق يتمثل في بشرى النصر"، مشددا على أن "توجيهات قائد الثورة في مواجهة الارهابيين التكفيريين في ايران والعراق وسوريا تغلبت على السياسات الخبيئة للكيان الصهيوني والصهيونية واميركا وأذنابهم في المنطقة، ومثلما أوجد الدفاع المقدس، مدرسة المقاومة، فإن مدرسة المقاومة شكلت جبهة المقاومة، وان انتصارات الشعوب في العراق وسوريا ولبنان واليمن هي ثمار لجبهة المقاومة".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول ايراني: توجيهات قائد الثورة أحبطت سياسات اميركا وتل ابيب وأذنابهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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