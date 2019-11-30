عبد المهدي قدم استقالته للبرلمان العراقي: أتمنى ألا يطول وضع تصريف الأعمال

دعا رئيس الوزراء ​العراق​ي المستقيل، ​عادل عبد المهدي​، برلمان العراق إلى "اختيار بديل له في ​رئاسة الحكومة​ بشكل سريع"، مشيرا إلى أن "تركه هذا المنصب مهم لحل ​الأزمة​ في البلاد"، مؤكداً أن "الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في العراق".

وطلب عبد المهدي من ​مجلس النواب​ قبول استقالته نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، مضيفا: "أرجو من البرلمان اختيار بديل لي سريعا وألا يطول وضع ​تصريف الأعمال​"، مشيراً إلى أنه "بعد مرور سنة على ​تشكيل الحكومة​ وصلنا إلى نقطة نهاية وعليها أن تفسح الطريق لغيرها لمعالجة الوضع الراهن".

وأضاف "السلطات العراقية تتعامل مع ​التظاهرات​ المستمرة في البلاد باعتبارها سلمية، لكن هناك من اندس فيها".