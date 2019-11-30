العربية: تنظيم "داعش" يزعم مسؤوليته عن هجوم جسر لندن أمس

أفادت قناة "العربية" بأن "تنظيم "داعش" الارهابي يزعم مسؤوليته عن هجوم جسر لندن أمس".

وكانت قد أكدت الشرطة البريطانية يوم أمس تصفية رجل نفذ عملية طعن في جسر لندن، قائلة إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين متأثرين بجروحهما جراء الحادث إضافة إلى إصابة 3 آخرين.

وصنفت الشرطة الهجوم بالإرهابي، لكنها قالت إنها لا تزال تنظر في جميع الاحتمالات الخاصة بدوافع المنفذ، بينما وصف جونسون العملية بالمرعبة، متعهدا بأن بريطانيا "لن تكون خائفة أو مقسمة بمثل هذه الهجمات".