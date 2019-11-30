علق رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط، قائلا "وليد بك الله يلعن إلي قال عندك محطة بنزين شو كذاب يا بك هوي قصدو عندك الشركة مش محطة، عن جد زعران عملاء سوريا بس بيني وبينك هالمرة معن حق تا ترتاح عمول متلي ما تشتغل بلبنان نصيحة خلص بيكفي 30 سنة وريح راسك".
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط قد أشار في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ها هم عملاء سوريا يتنافسون في التحريض ومن مواقع مختلفة حول مسؤوليتي في أزمة المحروقات وللتوضيح فانني لا املك محطة بنزين في كل لبنان، الغريب ان البعض منهم يستخدم منبرا للثورة اما الاخر ومن موقع الممانعة وصل تحريضه بإتهام الحزب الاشتراكي باغتيال علاء أبو فخر"، اضاف قائلا "سنلجأ الى القضاء".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب لجنبلاط: "الله يلعن يلي قال عندك محطة بنزين شو كذاب هوي قصدو عندك الشركة مش محطة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.