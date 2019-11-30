وهاب لجنبلاط: "الله يلعن يلي قال عندك محطة بنزين شو كذاب هوي قصدو عندك الشركة مش محطة"

علق رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تصريح لرئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​، قائلا "وليد بك الله يلعن إلي قال عندك محطة بنزين شو كذاب يا بك هوي قصدو عندك الشركة مش محطة، عن جد زعران عملاء ​سوريا​ بس بيني وبينك هالمرة معن حق تا ترتاح عمول متلي ما تشتغل ب​لبنان​ نصيحة خلص بيكفي 30 سنة وريح راسك".

وكان رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق وليد جنبلاط قد أشار في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "ها هم عملاء سوريا يتنافسون في التحريض ومن مواقع مختلفة حول مسؤوليتي في أزمة المحروقات وللتوضيح فانني لا املك محطة بنزين في كل لبنان، الغريب ان البعض منهم يستخدم منبرا للثورة اما الاخر ومن موقع الممانعة وصل تحريضه بإتهام الحزب الاشتراكي باغتيال علاء أبو فخر"، اضاف قائلا "سنلجأ الى القضاء".