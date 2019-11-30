آلان عون: من لا يعجبه ما نقوم به فليبادر بأكثر منه ولا يجوز ان لا نفعل شيئا

اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ ​آلان عون​ الى أنه بدل ان نحيي ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ انه يبادر الى الأفعال بظل الازمات الموجودة، نهاجمه، فهل المطلوب ان نكتف أيدينا وننتظر؟

واضاف في حديث تلفزيوني: "البلد نحن مسؤولون عنه، ومن لا يعجبه ما نفعل فليبادر بأكثر مما نبادر ولكن لا يجوز أن نتفرج ولا نفعل شيئا".