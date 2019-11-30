اشار عضو تكتل لبنان القوي آلان عون الى أنه بدل ان نحيي رئيس الجمهورية ميشال عون انه يبادر الى الأفعال بظل الازمات الموجودة، نهاجمه، فهل المطلوب ان نكتف أيدينا وننتظر؟
واضاف في حديث تلفزيوني: "البلد نحن مسؤولون عنه، ومن لا يعجبه ما نفعل فليبادر بأكثر مما نبادر ولكن لا يجوز أن نتفرج ولا نفعل شيئا".
كانت هذه تفاصيل خبر آلان عون: من لا يعجبه ما نقوم به فليبادر بأكثر منه ولا يجوز ان لا نفعل شيئا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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