مصادر جمعية المصارف نفت عبر الـLBC فرض تخفيضات إضافية على سقوف السحوبات النقدية

نفت مصادر جمعية المصارف لقناة الـ"LBC" "ما يتمّ تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قرار الجمعية فرض تخفيضات إضافية على سقوف السحوبات النقدية نتيجة اجتماع بعبدا المالي"، موضحةً أن "الاجتماع المالي خُصّص للبحث في اقتراحات عدة للخروج من الأزمة التي يمرّ بها لبنان ولم يتم البت بأي قرار بعد".
وأشارت إلى أنه "تمّ تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية".
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