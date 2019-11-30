مصادر جمعية المصارف نفت عبر الـLBC فرض تخفيضات إضافية على سقوف السحوبات النقدية

نفت مصادر ​جمعية المصارف​ لقناة الـ"LBC" "ما يتمّ تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن قرار الجمعية فرض تخفيضات إضافية على سقوف السحوبات النقدية نتيجة اجتماع ​بعبدا​ المالي"، موضحةً أن "​الاجتماع المالي​ خُصّص للبحث في اقتراحات عدة للخروج من ​الأزمة​ التي يمرّ بها ​لبنان​ ولم يتم البت بأي قرار بعد".

وأشارت إلى أنه "تمّ تكليف حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية".