المنار: النقاش مع الخطيب بات حول أسماء الوزراء السياسيين والاختصاصيين

علمت "المنار" أن المرشح ليكون الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة سمير الخطيب لا تزال حظوظه مرتفعة، وهو يكمل تواصله مع الافرقاء، وتم حسم النقاش حول طبيعة الحكومة على أنها تكنوسياسية، وبات النقاش في أسماء الوزراء السياسيين والاختصاصيين.
واوضحت ان لقاءات مباشرة بين الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل حصلت وبحثت بالنقاط العالقة.
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