المنار: النقاش مع الخطيب بات حول أسماء الوزراء السياسيين والاختصاصيين

علمت "​المنار​" أن المرشح ليكون الرئيس المكلف لتشكيل ​الحكومة​ ​سمير الخطيب​ لا تزال حظوظه مرتفعة، وهو يكمل تواصله مع الافرقاء، وتم حسم ​النقاش​ حول طبيعة الحكومة على أنها تكنوسياسية، وبات النقاش في أسماء الوزراء السياسيين والاختصاصيين.

واوضحت ان لقاءات مباشرة بين الوطني الحر و​حزب الله​ و​حركة أمل​ حصلت وبحثت بالنقاط العالقة.