لفت عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​أسعد درغام​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "مرة جديدة تؤكد ​القوات اللبنانية​ أن لديها مشكلة لكل حل، اليوم كسرت الوزيرة ​ندى بستاني​ بجرأتها، احتكار استيراد ​المحروقات​ من قبل الكارتيل السياسي، ولكن القوات تجزم أنها لن تصلح الوضع بالشكل المطلوب وللأسف نهج النكد لأجل النكد لا يزال ساريا، فالج لا تعالج".

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كانت هذه تفاصيل خبر درغام: مرة جديدة تؤكد القوات ان لديها مشكلة لكل حل فالج لا تعالج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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