أصدرت مفوضية الإعلام في "​الحزب التقدمي الإشتراكي​"، البيان التالي: "في سياق الحملة المبرمجة على رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​، يعتبر البعض أن تصريحات أحد مسؤولي نقابة أصحاب محطات ​البنزين​ تعكس مواقف جنبلاط، والحقيقة أن مواقفه تمثله حصرا ولا علاقة له بجنبلاط من قريب أو بعيد. لذلك، إقتضى التوضيح".

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كانت هذه تفاصيل خبر التقدمي: مواقف أحد مسؤولي نقابة أصحاب محطات البنزين تمثله حصرا ولا علاقة له بجنبلاط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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