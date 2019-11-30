لفت وزير ​الدولة​ للاستثمار والتكنولوجيا في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​عادل أفيوني​إلى "إننا نتأمل أن تصدر اجراءات تحمي المودع والمؤسسات التي لا يمكن ان تحصل على أموال حاجاتها التشغيلية وهذه أزمة يعانيها المواطن والمؤسسات ضمن الوضع الحالي الذي فيه قيود على الودائع وسحبها"، مؤكداً أن "المهم تشكيل حكومة بأسرع وقت لانه لا يمكن العيش بازمة بظل غياب حكومة تواجه الازمة بخطة شاملة ودقيقة ومفصلة ودعم وثقة شعبية ودولي".

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كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: بحاجة لحكومة تواجه الازمة بخطة شاملة ودقيقة ومفصلة ودعم وثقة شعبية ودولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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