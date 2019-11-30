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الشرطة الهولندية تعلن اعتقال مشتبه فيه في هجوم لاهاي

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اسماء السيد - لاهاي: اعلنت الشرطة الهولندية السبت انها اعتقلت شخصًا يشتبه في ضلوعه في الهجوم بسكين الذي وقع الجمعة في شارع تجاري في لاهاي وأسفر عن إصابة ثلاثة اشخاص.

وقالت شرطة المدينة عبر تويتر "إثر الاعتداء بسكين الذي ارتكب في غروتي ماركسترات، تم للتو اعتقال رجل في الخامسة والثلاثين من عمره في وسط لاهاي"، موضحة أن "لا مسكن ثابتًا" للمشتبه فيه.

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