إيبولا يودي بـ 2200 شخص في الكونغو الديموقراطية









اسماء السيد - غوما: تمّ تجاوز عتبة الـ2200 وفاة جراء وباء إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تعرقلت عملية مكافحة المرض بعد هجومين الخميس استهدفا الفرق الصحية العاملة في هذا المجال، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السبت.

وأودى وباء إيبولا الذي أُعلن تفشيه منذ الأول من أغسطس 2018، بـ2201 شخص، بحسب حصيلة نُشرت السبت. ومنطقة بيني (شمال كيفو) وإيتوري المجاورة هما الأكثر تضرراً.

افادت منظمة الصحة العالمية الخميس أنه تمّ الإبلاغ عن ست حالات مؤكدة بين 20 و26 نوفمبر. وقالت المنظمة "خلال الأسبوع الماضي، عرقل العنف واضطرابات كبيرة وهجمات موجّهة فرق مكافحة إيبولا، ومنعت الوصول إلى الجماعات المتضررة في أماكن عدة".

وقُتل أربعة من فرق مكافحة إيبولا في هجومين مسلحين ليل الأربعاء الخميس في بياكاتو (إيتوري) ومانجينا (شمال كيفو) بحسب منظمة الصحة العالمية.

