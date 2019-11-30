شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب : وفد مصر نقل صورة حقيقية للمجلس الدولى عن وضع حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي ، أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان يتبع آلية للمراجعة تشمل كل دول العالم ،آلية للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان .

وأضاف مفيد شهاب، خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي لمناقشة "تقرير مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان:" منذ أسابيع كان التقرير المصرى الثالث عن حالة حقوق الانسان أمام المجلس الدولى و الوفد المصرى كان يضم كافة الخبرات المعنية لحقوق الانسان و كان وفد المنظمات الأهلية غير الحكومية و هى تلعب دور هام فى نشر ثقافة حقوق الانسان".

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وتابع قائلا :" تابعنا ما قام به الوفد المصرى أمام المجلس الدولى و رغم هجوم متعمد من بعض الدول التى لا يعنيها حقوق الانسان والهحوم الغير موضوعى استطاع الوفد المصرى أن يغير الصورة تماما و نقل صورة حقيقية عن وضع حقوق الإنسان فى مصر ، قضية حقوق الانسان تهم المجتمع الدولى ، الوفد المصرى لعب دورا بارزا ".