شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب : وفد مصر نقل صورة حقيقية للمجلس الدولى عن وضع حقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف مفيد شهاب، خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي لمناقشة "تقرير مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان:" منذ أسابيع كان التقرير المصرى الثالث عن حالة حقوق الانسان أمام المجلس الدولى و الوفد المصرى كان يضم كافة الخبرات المعنية لحقوق الانسان و كان وفد المنظمات الأهلية غير الحكومية و هى تلعب دور هام فى نشر ثقافة حقوق الانسان".
وتابع قائلا :" تابعنا ما قام به الوفد المصرى أمام المجلس الدولى و رغم هجوم متعمد من بعض الدول التى لا يعنيها حقوق الانسان والهحوم الغير موضوعى استطاع الوفد المصرى أن يغير الصورة تماما و نقل صورة حقيقية عن وضع حقوق الإنسان فى مصر ، قضية حقوق الانسان تهم المجتمع الدولى ، الوفد المصرى لعب دورا بارزا ".
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