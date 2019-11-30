شكرا لقرائتكم خبر عن مفيد شهاب: قضايا حقوق الإنسان من أهم القضايا المفروضة فى المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور مفيد شهاب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي ، إن المراجعة الشاملة لحالة حقوق الإنسان فى مختلف الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان jحتل أهمية خاصة فى اطار القانون الدولى >

وأضاف مفيد شهاب خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها الجمعية المصرية للقانون الدولي لمناقشة "تقرير مصر في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، نحرص على أن تنتاول القضايا التى تهم المجتمع المصرى و نتاولها بمنظور القانون الدولى حتى نقوم بمهمة الدفاع عن حقوق الأمة و نزيد الوعى >

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وأشار مفيد شهاب ، الى أن قضايا حقوق الإنسان و تطورها من أهم القضايا التى فرضت نفسها فى المجتمع الدولى و من الموضوعات الشائكة التى نجد الخلاف فيها بين ماهو منصوص عليه فى الدساتير و بين ما يجرى فى اطار التطبيق نجد التناقض بين ،متابعا :" لأسباب سياسية يحاول البعض أن ينقل بعض الحالات من حالات فردية لتعمم منها و تشوه صورة بعض الدول لأغراض سياسية ".