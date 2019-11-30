شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. الوفد يدعم السيسي لأنه رئيس وطنى ومصر تتعرض لمؤامرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” عددًا من الأخبار المهمة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم السبت، المتعلقة بالبرلمان والأحداث السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والأحزاب والنقابات، وجاءت أهمها كالتالى

تشييع جنازة النائب محمد بدوى دسوقى فى البحر الأعظم.. والنواب ينعونه

غدا.. سامح عاشور يعقد لقاء مفتوح مع شباب المحامين بالقاهرة الكبرى

خبير مكافحة إرهاب دولى: قنوات الإخوان تستهدف الدولة ببث الأكاذيب والشائعات

ماعت: الاستيطان الإسرائيلى يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وعقبة للسلام

بيت الأمة: مبادرة «الوفد مع المرأة» تهدف لتمكينها فى شتى المجالات

"المصور" تستضيف الجلسة التحضيرية الثالثة للحوار الوطنى لمؤتمر الشأن العام غدا

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النائبة منى الشبراوى تطالب بمواجهة ظاهرة البناء المخالف فى الإسكندرية

معدومو الرحمة والإنسانية ومتطرفون.. رواد تويتر يكشفون "حقيقة الإخوان"

5 جرائم ارتكبها وزير الداخلية التركي ضد المعارضة ..تعرف عليها

رئيس حزب الوفد: نسعى لتشكيل حكومة موازية تعاون الحكومة الحالية

النائب سليمان وهدان: الوفد يقود مبادرة لتشكيل ائتلاف ليبرالى سياسى

بهاء أبو شقة: الوفد يدعم السيسي لأنه رئيس وطنى ومصر تتعرض لمؤامرات