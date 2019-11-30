عبد العال والأمين العام للبرلمان يشاركون فى عزاء النائب محمد بدوى دسوقى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عزاء النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، الذي توفي أمس في حفل زفاف نجلته، إثر أزمة قلبية. كما حضر عزاء النائب محمد بدوي دسوقي، النائب مصطفي بكري، وعدد من نواب دوائر محافظة الجيزة، والعديد من الأهالي، وعدد من القيادات التنفيذية بالجيزة لتقديم العزاء لأسرة الراحل فى شارع البحرالأعظم .

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