شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسماء المحامين الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى استعدادا لحلف اليمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين ، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر ، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة اتحاد عمال مصر ، وينشر ”الخليج 365” كشفا بأسماء المحامين الجدد، المقرر حضورهم جلسة حلف اليمين.

و نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.



أسماء المحامين الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى (8)

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