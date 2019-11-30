تعرف على أسماء المحامين الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى استعدادا لحلف اليمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد النقابة العامة للمحامين ، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد السبت المقبل الموافق 7 ديسمبر ، فى تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة اتحاد عمال مصر ، وينشر ”الخليج 365” كشفا بأسماء المحامين الجدد، المقرر حضورهم جلسة حلف اليمين.
و نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم اصطحاب ذويهم، وذلك لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.
أسماء المحامين الجدد بعد اجتيازهم الكشف الطبى (8)
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