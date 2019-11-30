المالية: لا صحة لإخضاع المحادثات الجماعية بالسوشيال ميديا للضرائب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

أكدت وزارة المالية، في بيان لها اليوم السبت، أنه لا صحة لما أثير حول إخضاع مستخدمي تطبيقات المحادثات الجماعية بالسوشيال ميديا للمنظومة الضريبية.

وقالت الوزارة إنه يجري حاليا دراسة إخضاع التجارة الإلكترونية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتجه نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي.

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وأضافت أنه بات ضروريًا تحديث المنظومة الضريبية بالشكل الذي يُسهم في دمج الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد القومي وفقًا لأحدث الخبرات الدولية على النحو الذي يؤدي إلى تحفيز الاستثمار.

وذكرت الوزارة أن مبادئ "إعلان ياوندي" تتوافق مع ما تنتهجه مصر من إجراءات وإصلاحات هيكلية وتشريعية لتحديث المنظومة الضريبية، وتوطين الخبرات الدولية.

وأوضحت أن انضمام مصر إلى "إعلان ياوندي" يدعم دور وزارة المالية في بناء القدرات البشرية بالمصالح الإيرادية، ومواكبة أفضل الممارسات العالمية من خلال تبادل الاستشارات الفنية الضريبية، والخبرات مع المنظمات الدولية مثل: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD".