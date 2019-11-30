خريج هندسة.. انتحار شاب من أعلى برج القاهرة لمروره بضائقة نفسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

لقى شاب مصرعه، حاصل على بكالوريوس هندسة جامعة حلوان، اليوم السبت، بعد إلقاء نفسه من أعلى برج القاهرة في منطقة قصر النيل؛ لمروره بضائقة نفسية.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير المباحث الجنائية بالقاهرة، إخطارًا بمصرع خريج من كلية هندسة جامعة حلوان، بعد أن ألقى نفسه من أعلى برج الجزيرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، لمكان الواقعة، وتم تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من التحريات أن الطالب يعاني من حالة نفسية سيئة، وأبلغ صديقه قبل أيام على نيته في الانتحار، إلى أن نفذ مخططه اليوم.