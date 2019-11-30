محافظ الإسكندرية الجديد لرؤساء الأحياء: نريد انجازات وليس مجهود فقط -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجديد، على رؤساء الأحياء، بضرورة تحقيق نتائج وإنجازات على أرض الواقع، وليس فقط بذل الجهد دون نتائج ملموسة في كافة الملفات والمشكلات التي تواجه المواطنين.

وأشار "الشريف"، إلى أن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، محددة وواضحة أهمها النزول إلى الشارع، والتواجد الدائم وسط المواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الإسكندرية اليوم السبت، بحضور نائبيه أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر، واللواء حمدي الحشاش سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد، وجميع رؤساء الأحياء.

وأعلن المحافظ، أنه بدءًا من صباح الغد الاثنين، سيقوم وجميع قيادات المحافظة بجولات ميدانية بالأحياء المختلفة، للوقوف على كافة المشكلات التي تواجه كل حي على أرض الواقع.

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وكلف "الشريف"، رؤساء الأحياء بالتواجد المستمر بالشارع والتعامل مباشرة مع المواطنين وكذا عقد لقاء دوري معهم للاستماع لمشكلاتهم والعمل على حلها، ومؤكدًا على أن كل رئيس حي مسئول مسئولية كاملة عن المشكلات داخل نطاق عمله.

على الصعيد ذاته أشار "الشريف"، إلى أنه سيعمل بالتوازي على حل جميع مشكلات الإسكندرية، من مخالفات البناء والإزالات والنظافة والأمطار والطرق وغيرها من الملفات التي تهم المواطن السكندري.

وأكد على أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في ذلك، وشدد على رؤساء الأحياء بضرورة تكليف الموظفين بالمهام المطلوبة منهم لتحقيق الإنجازات المطلوبة، ومعاقبة أي مقصر في مهام عمله.

وشدد "الشريف"، على أهمية العمل لتعظيم موارد المحافظة، قائلًا: "الإسكندرية من أهم محافظات الجمهورية التي يجب أن نعمل جميعًا لعودتها لما كانت عليه، خاصة ملف استرداد أملاك الدولة، والتعامل مع الجميع في هذا الملف بالعدالة المطلقة".

وأكد المحافظ، على رؤساء الأحياء تواجده الدائم على مدار الـ24 ساعة، مضيفا: "المواطن لابد أن يشعر بالتغيير وتواجد المسئولين معه.