وزير الاتصالات لمصراوي: تحسين جودة المحمول يستغرق وقتًا طويلًا (حوار)

محمد اسماعيل - القاهرة - -المصرية للاتصالات تحطط لرفع سرعة الإنترنت الأرضي قبل نهاية العام

- معرض "كايرو آي سي تي" 2019، سيشهد كل الخدمات التي ميكنتها الوزارة

-10% زيادة مستهدفة للصادرات الرقمية بنهاية العام المالي الجاري

-نتستهدف إطلاق خدمات المرور والتوثيق والبطاقات التموينية لكافة المواطنين إلكترونيا بنهاية يناير المقبل

-الوزارة تعمل على تعميم تجربة مدينة بورسعيد كأول مدينة متحولة رقميا.

كتب-علاء حجاج:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تحسين جودة خدمات المحمول يستغرق وقتًا طويلًا، مشيرًا إلى أن المصرية للاتصالات تخطط لزيادة سرعة الإنترنت الأرضي إلى 20 ميجابت في الثانية قبل نهاية العام الجاري.

وأضاف في حوار مع مصرواي بمناسبة إنطلاق معرض "كايرو آي سي تي" 2019، أن الوزارة ستقدم خلال المعرض الخدمات التي تم ميكنتها أو جاري ميكنتها.

وبحسب طلعت فإن الوزارة تستهدف إطلاق خدمات المرور والتوثيق والبطاقات التموينية لكافة المواطنين إلكترونيا على مستوى الجمهورية بنهاية يناير المقبل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تعميم تجربة مدينة بورسعيد كأول مدينة متحولة رقميا.

وإلى نص الحوار:

مصر تتحول سريعًا للتحول الرقمي وهي أولوية كبيرة حاليًا، فما هي جهود الوزارة في بالنسبة لهذا الأمر؟

بناء مصر الرقمية على رأس أولويات وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة، وتتعاون الوزارة مع كافة الوزارات والهيئات الحكومية في تأسيس مجتمع رقمي متكامل.

الخطاب الإعلامي للرئيس، عبد الفتاح السيسي، لا يخلو من الحديث عن ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا في تغيير حياة المواطنين للأفضل، الأمر الذي يدفع الهيئات والجهات الحكومية بوضع مشروعات التحول الرقمي على رأس أولوياتها.

ويجب أن نعلم أن حجم الاقتصاد الرقمي العالمي يقدر بنحو 11.5 تريليون دولار بما يعادل 15.5% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 25% خلال 10 سنوات المقبلة.

ما هي محاور تنفيذ خطة تحول مصر الرقمي؟

خطة بناء مصر الرقمية تتخذ أكثر من محور منها رفع قدرة الدولة في الصادرات الرقمية، وتأهيل الكوادر البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة وخلق فرص عمل جديدة لتنفيذ مشروعات رقمنة الخدمات الحكومية بالإضافة لدراسة مستجدات التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستفادة منها كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء.

وفي هذا الاطار لدينا خطط لتدريب 20 ألف شاب علي تكنولوجيا المعلومات بنهاية العام المقبل على أن يصل عدد المتدربين إلى 25 ألف بنهاية عام 2021 وذلك مقابل 13 ألف بنهاية العام الجاري.

وذلك من خلال عدة مبادرات منها إنشاء أكاديمية رقمية تحت اسم مهاراة تك عبر تسجيل 170 ساعة أون لاين من المحاضرات الخاصة بالتكنولوجيا مجانا يليها اختبار والحصول على شهادة معتمدة من شركات عالمية تتحمل الوزارة تكلفتها بالكامل، ويمكن للحائز على شهادة من مهاراة تك العمل في أي شركة داخل أو خارج مصر إلى جانب المبادرات التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية المشتركة في تنفيذ عملية التحول الرقمي للدولة.

وتعمل الوزارة أيضا على تدريب طلاب أولى ثانوي على علوم البرمجة إلى جانب تأهيل المجندين بالتعاون مع وزارة الدفاع خاصة التخصصات الهندسية لسوق العمل بعد إنهاء فترة الخدمة العسكرية.

ومن الأمور الهامة التي ستساهم أيضاً في بناء مصر الرقمية التعاون مع القطاع الخاص وأصحاب المهن الحرة freelancer الذين يعملون في مصر أو الخارج والذين يدخلون ضمن منظومة تصدير الخدمات التكنولوجية، بالإضافة إلى تحديث مناهج الاتصالات والنهوض بمستوى الخريجين.

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ما الذي ستعرضه الجهات الحكومية في معرض "كايرو آي سي تي" 2019؟

في البداية يجب أن نؤكد أن التكنولوجيا ليست حكرًا على وزارة بعينها، وخلال معرض "كايرو آي سي تي" 2019 ستشارك أكثر وزارة وجهة حكومية هذا العام.

وستعرض وزارة الاتصالات والهيئات التابعة الخدمات التي تم ميكنتها أو جاري ميكنتها، وسيضم جناح الوزارة هيئات الوزارة والمعهد القومي للاتصالات ومعهد تكنولوجيا المعلومات.

ما الذي يمثله رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض؟

رعاية الرئيس السيسي لمعرض القاهرة الدولس للاتصالات Cairo ICT 2019 يعد رسالة قوية وشهادة ثقة عن أهمية دور القطاع في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة للدولة ورؤية الحكومة 2020.

هل سيشهد المعرض هذا العام مشاركة أفريقية؟

بالطبع العديد من الدول الأفريقية والوزراء الأفارقة حريصون على المشاركة في هذا المعرض سنويا، وهذا سيتم عقد أول اجتماع لفريق عمل وزراء الاتصالات الأفارقة لوضع استراتيجية مشتركة عن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة، وهو المقترح الذي تقدمت به مصر خلال اجتماع الوزراء الأفارقة في شرم الشيخ خلال شهر أكتوبر الماضي، وانضمت بالفعل 8 دول وتم وضع مسودة الاستراتيجية.

ما معدلات نمو قطاع الاتصالات خلال الربع الأول؟

قطاع الاتصالات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري حقق نموًا بلغ نسبته 16% في حين بلغت نسبة المساهمة في الناتج القومي الإجمالي 4%، مستهدفاً الوصول بنسبة المساهمة إلى 8% خلال الـ 3 سنوات المقبلة.

ما حجم الصادرات التكنولوجية من القطاع؟

بلغ حجم الصادرات التكنولوجية في العام المالي 2018/2019 إلى 3.6 مليار دولار مقارنة بـ 3.2 مليار دولار في العام السابق له.

ونستهدف زيادتها بنسبة 10% بنهاية العام المالي الجاري، بالإضافة إلى ذلك شهد العام المالي الماضي تأسيس 1500 شركة جديدة الأمر الذي يعكس مدى الوعي بأهمية القطاع.

ما أبرز الخدمات الحكومية التي عملت الوزارة على ميكنتها خلال الفترة الماضية؟

الوزارة انتهت من إعداد عدد من الخدمات الحكومية رقميا بالتعاون مع الوزارات المختلفة، ونستهدف إطلاق خدمات المرور والتوثيق والبطاقات التموينية لكافة المواطنين إلكترونيا على مستوى الجمهورية بنهاية يناير 2020.

وتعمل الوزارة على إطلاق مشروع كارت الفلاح وهو واحد من أهم المشروعات التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة والإنتاج الحربي.

ويهدف المشروع لحصول الفلاح على جميع الخدمات المدعومة من الجمعية الزراعية وهذا المشروع يتضمن حصر جميع الحيازات الزراعية وبالتالي يمكن تخطيط احتياجات المزارع من أسمدة وبذور وتقديم الدعم للفلاح بشكل أفضل وترشيد الإنفاق وحكومة المنظومة الزراعية.

وسنعمل على تعميم تجربة مدينة بورسعيد كأول مدينة متحولة رقميا، حيث تم توصيل 800 جهة حكومية بشبكة كابلات ألياف ضوئية لضمان استمرارية تقديم الخدمة الحكومية للمواطنين.

ومن المقرر ربط كافة الجهات الحكومية إلكترونيا وإتاحة خدماتها أونلاين خلال فترة بين 30 و36 شهرا بتكلفة 6 مليارات جنيه، مع تأمين كافة بيانات المواطنين الحكومية من أي اختراقات أمنية.

مؤخرا وافقت الحكومة على تأسيس مجلس وطني للذكاء الاصطناعي، فما مهمة المجلس؟

قرار الحكومة مؤخرا بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، فكرة طرحت للمناقشات منذ بداية العام الجاري وتهدف إلى وضع استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي وآليات التنفيذ بما يتماشى مع التطورات العالمية وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، ويختص المكتب التنفيذي للمجلس بالإشراف العام على تنفيذ مخرجات المجلس والخطط التي يتم إقرارها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وعمل الدراسة اللازمة للهيكل التنظيمي للمجلس وإدارته التنفيذية.

فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤخرًا، غرامات على شركتين للاتصالات بسبب انقطاع خدمة المحمول وهو ما لم يحدث من قبل..ما تعليقكم؟

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات طبق شروط التراخيص بشفافية والعقوبات التي تم توقيعها تحددت وفقاً لعدد العملاء المتضررين وساعات التأثر وأماكن حدوثها.

هل هذا يعني أن مستوى الخدمة سيتحسن قريبا؟

تحسين جودة خدمات المحمول يستغرق وقتا طويلا عبر إنشاء أبراج ومحطات اتصالات خلوية وحفر لمد الكابلات في الشوارع، وتنظيم الاتصالات يقوم بدوره في التواصل مع المشغلين من أجل إصلاح الخلل والعطل في الشبكات.

وخلال الفترة الماضية تم مضاعفة سعة البوابات الدولية للإنترنت خلال عام بتكلفة 20 مليون دولار، كما تم أيضا رفع كفاءة السنترالات أيضا بنسبة 260% بتكلفة 400 مليون دولار، وتم رفع كفاءة 33 ألف وحدة تجميع ذكية بتكلفة 650 مليون دولار.

واستثمرت المصرية للاتصالات خلال 14 شهرا الماضية 1.6 مليار دولار في تحديث البنية التحتية لشبكة الإنترنت وتم زيادة سرعة الخدمة 3 مرات، ونخطط لوصول مستوى سرعات الإنترنت إلى 20 ميجابت في الثانية قبل نهاية العام الجاري.