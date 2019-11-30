البحرية الليبية تنقذ 205 مهاجرين شمال الزاوية بينهم 14 طفلًا

أنقذت القوات البحرية الليبية، اليوم السبت، 205 مهاجرين غير شرعيين، بينهم 14 طفلا، شمال الزاوية بنحو 48.45.50 ميل.
ووفق بيان مكتب الإعلام والثقافة البحرية الليبية - حسبما ذكرت بوابةالوسط الليبية - ورد بلاغ لغرفة عمليات حرس السواحل الليبية، ليتم توجيه الزورق فزان، الموجود في البحر، لغرض دورية الاستطلاع إلى المنطقة وتسلم قيادة عملية الإنقاذ.
وأوضح البيان أن الزورق نجح في إنقاذ 158 رجلا و33 امرأة و14 طفلا، لافتا إلى إنزال المهاجرين بنقطة الحميدية تاجوراء، وتقديم المساعدات لهم بحضور المنظمات الدولية المتعاونة مع حرس السواحل الليبي.
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