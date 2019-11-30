رئيس ناميبيا يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

أعلن رئيس ناميبيا، هاكه جينجوب، فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في البلاد في وقت سابق، معربًا عن شكره لشعبه لانتخابه رئيسًا مجددًا.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في ناميبيا - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليومالسبت - أن جينجوب قد حصل على 57 بالمائة من الأصوات، فيما حصل منافسه من المعارضة، باندوليني إيتولا، على 28 بالمائة، بعد فرز أكثر من 85 بالمائة من إجمالي الأصوات.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن إيتولا صنع التاريخ لكونه أول مرشح مستقل للرئاسة، على الرغم من احتفاظه بعضويته في الحزب الحاكم.
كما لفتت الشبكة الإخبارية إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية أظهرت انخفاضًا حادًا في نسبة الداعمين لجينجوب؛ بعدما بلغت 87 بالمائة خلال الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت في عام 2014.
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