مقتل 2 من أفراد الجيش الهندي في انهيار جليدي لنهر سياتشن

أعلن الجيش الهندي اليوم ، السبت ، عن مقتل اثنين من أفراده في انهيار جزء من نهر سياتشن الجليدي أثناء دورية للجيش.

وذكرالموقع الالكتروني لصحيفة (تايم أوف إنديا) الهندية أن الدورية ، التي تعمل على ارتفاع 18000 قدم في جنوب سياتشن الجليدي (أعلى ساحة

قتال في العالم) ، اعترض طريقها حادث الانهيار في وقت سابق اليوم.وتعقب فريق الإنقاذ الجليدي، الدورية وتمكّن من تحديد موقعها لبدء عمليات الإنقاذ حيث تم إخراجهم من الثلج ونقلوا إلى المستشفى عن طريق طائرات الهليكوبتر إلا أن اثنين لقيا مصرعهما.وفي الأسبوع الماضي ..لقي أربعة جنود حتفهم بعد أن حوصروا في الثلج لساعات بعدما ضرب انهيار جليدي مواقع للجيش في شمال سياتشن الجليدي.وتقع معظم أجزاء نهر سياتشن الجليدي تحت "خط السيطرة"، وهي منطقة تشهد قتالاً شديدا بين باكستان والهند، فمنذ عام 1984 تتقاتل الدولتان لفرض السيادة على هذه المنطقة.