الارشيف / اخبار العالم

مجهولون يفخخون مبنى محافظة ذي قارالعراقية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشفت قيادة شرطة محافظة ذي قار العراقية اليوم السبت عن قيام مجهولين بتفخيخ مبنى المحافظة الذي لا يزال قيد الإنشاء، داعية المواطنين إلى الابتعاد عن المكان لحين تفكيك تلك العبوات.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أن هناك

أياد خبيثة قامت بتفخيخ مبنى المحافظة قيد الإنشاء، مشيرة إلى أنه عند توفر المعلومة الاستخبارية قامت قواتنا بإبعاد المتظاهرين إلى صوب الجزيرة وتم الوصول إلى العبوات بغرض تفكيكها".
وأضاف البيان أن بعض المتظاهرين منعوا خبراء المتفجرات برميهم بالحجارة والكرات الحديدية وتعرضت القوات لإطلاق نار؛ ما أدى إلى إصابة أحد كبار الضباط بجروح.
وأهاب البيان بالجميع بضرورة الابتعاد عن المكان لحين تمكن مفارز خبراء مكافحة المتفجرات من الوصول إلى المكان وتفكيك تلك العبوات الناسفة.
في سياق متصل، أصدرت قيادة شرطة ذي قار أمرا بإغلاق مداخل المحافظة لمنع دخول أي جهات غير معروفة.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولون يفخخون مبنى محافظة ذي قارالعراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا