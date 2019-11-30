رجل يخطف سيارتين ويهدد أشخاصا في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية في مدينة لايبتسيج، اليوم السبت، القبض على رجل هدد عدة أشخاص وخطف سيارتين.

وذكرت الشرطة أن السبب وراء قيام الرجل بهذه الجرائم مساء ليس معروفا بعد.

كان الرجل (33 عاما) هدد امرأة غريبة (61 عاما) داخل مسكنها في المدينة الواقعة شرقي ألمانيا. ولاذت المرأة بالفرار إلى جارة لها. عندئذ، أخذ الرجل سيارتها وهرب.

وفي طريقه، وقع له حادث عجز معه عن إكمال رحلته بالسيارة. فأجبر سائق سيارة أخرى على نقله إلى أحد الفنادق. وهناك، هدد موظفة بالفندق بسكين. وتمكنت الشرطة من السيطرة عليه في الفندق وإلقاء القبض عليه.

وذكرت الشرطة أنه يجري الآن مراجعة ما إذا كان الرجل قد ارتكب جرائمه تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو أنه يعاني اضطرابات نفسية.

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