قتلى وجرحى بانفجار سيارة في محافظة الرقة السورية

انفجرت سيارة مفخخة، اليوم السبت، في بلدة عين العروس، بريف الرقة الشمالي ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.

وقال مصدر طبي في مدينة تل أبيض إن «أكثر من 15 شخصا سقطوا قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة في الشارع العام وسط البلدة ولَم نتمكن من إحصاء أعداد القتلى والجرحى».

وتقع بلدة عيد العروس على بعد 3 كم جنوب مدينة تل أبيض.

وهذا هو الانفجار الثاني في بلدة عين العروس.

كانت مدينة تل أبيض قد شهدت ستة انفجارات، أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى.

وسيطر الجيش التركي على منطقة تل أبيض بعد أن أطلق عدوانه العسكري في التاسع من شهر أكتوبر الماضي على شمال شرق سوريا.

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