الشرطة البريطانية تحدد هوية منفذ هجوم جسر لندن

قالت السلطات البريطانية إن الرجل الذي قتل شخصين طعنا على جسر لندن أمس الجمعة يدعى عثمان خان (28 عاماً).

وقال نيل باسو رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن في بيان "هذا الشخص كان معروفاً للسلطات وقد أدين في عام 2012 بتهم إرهابية".

وتابع "تم إطلاق سراحه في ديسمبر 2018، ويتم الآن إجراء تحقيق لتحديد كيف تمكن من تنفيذ هذا الهجوم".

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وأوضح باسو أن الشخصين الذين قتلا هما رجل وامرأة، مضيفاً أن ثلاثة أشخاص آخرين، هم رجل وامرأتان أصيبوا ولا يزالون في المستشفى لتلقي العلاج.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن للمشتبه به سجلاً جنائياً، وصلات بجماعات إرهابية، حيث ذكرت صحيفة "ذا تايمز" أنه كان يستخدم جهاز مراقبة الكتروني.

وقد تم حبسه بعد إدانته في جرائم، من بينها التخطيط لشن هجوم على بورصة لندن، طبقاً لما ذكرته صحيفة "جارديان".

وخطط أيضاً لإقامة "منشأة تدريب عسكرية إرهابية" في كشمير، حسب صحيفة "جارديان" نقلاً عن تصريحات قاض في ذلك الوقت.

وكانت نفس المنطقة في لندن قد تم استهدافها في هجوم وقع في يونيو 2017، عندما دهس ثلاثة رجال كانوا يستقلون سيارة فان، مشاة على جسر لندن، قبل أن يطعنوا أشخاصاً في سوق "بورو ماركت" القريب.ولقي سبعة أشخاص حتفهم في الهجوم.