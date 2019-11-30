كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد المهدي: قدمت استقالتي بعد استشارة رئيس المحكمة الاتحادية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال عبد المهدي، خلال كلمته في جلسة مجلس الوزراء، اليوم: "أتمنى ألا تعيق الاحتجاجات والتطورات الأمنية مشروعات التنمية".
وأوضح أن استقالته مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في البلاد، داعياً البرلمان إلى اختيار بديل سريع له.
وتابع: "لاشك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية، لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منح الثقة لرئيس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها".
ولفت عبد المهدي إلى أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع في البلد، منوهاً إلى أن الحكومة تعاملت مع التظاهرات بأنها سلمية لكن هناك من اندس فيها.