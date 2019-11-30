كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تجري اختباراً للصاروخ (الخنجر) في القطب الشمالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقلت تاس قول أحد المصدرين: "أجريت الاختبارات في منتصف نوفمبر.
وقالت تاس إن "المقاتلة ميح-31 كيه أقلعت من قاعدة أولينيجورسك الجوية في منطقة مورمانسك في شمال روسيا وأطلقت الصاروخ على هدف على الأرض في موقع بيمبوي للتدريب في منطقة كومي الروسية في القطب الشمالي".
ولم تتطرق الوكالة إلى أي تفاصيل أخرى.
وقال جهاز مخابرات الدفاع الدنماركي في تقرير تقييم المخاطر السنوي أمس الجمعة إن "صراع قوى يتشكل" بين روسيا والولايات المتحدة والصين مما يزيد من حدة التوتر في منطقة القطب الشمالي.
وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن وجود الصاروخ كينجال في مارس 2018 بجانب أنظمة صاروخية أخرى قال بفخر إنها لا تقهر مشيرا إلى أن بإمكانها الإفلات من أي أنظمة دفاع معادية.
وقالت وسائل إعلام روسية إن "كينجال يمكنه ضرب أهداف تبعد ما يصل إلى ألفي كيلومتر برؤوس حربية نووية أو تقليدية وإن هذه الصواريخ تم نشرها بالفعل في المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية".