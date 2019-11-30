كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد المهدي": الاستقالة ضرورية لإنهاء الأزمة التي يعيشها العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ودعا "عبد المهدي"، خلال تصريحاته، مساء السبت، العراقيين لتقييم التطورات الإيجابية في البلاد خلال السنوات الماضية، منوها بأنه تم مكافحة الكثير من ملفات الفساد في العراق.
وأشار إلى أن هناك من المخربين من اندس وسط المتظاهرين السلميين، موضحا بأن الحكومة تأسست في ظل ظروف صعبة وجاءت كحكومة إنقاذ.
ونوه بأن الحكومة أنجزت الكثير على صعيد العلاقات الخارجية لدعم الاقتصاد.
ووافق مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع طارئ عقد، اليوم، لعرض موضوع استقالة رئيس مجلس الوزراء، على استقالة كل من مدير مكتب رئيس الوزراء أبو جهاد الهاشمي، والأمين العام للمجلس، حميد الغزي.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان لاحق أنه عقد جلسة استثنائية دعا إليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعرض موضوع استقالته والحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ولمناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الأمور اليومية وفق الدستور.
أوضح المجلس أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل.
إلى ذلك، دعت الحكومة مجلس النواب الى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، لافتة إلى أن الوزراء سيواصلون مهامهم حتى تشكيل حكومة جديدة.
من جهته، استعرض رئيس مجلس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .