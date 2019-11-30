كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية اليونانية تستدعي سفير ليبيا في أثينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، سفير ليبيا في أثينا لطلب معلومات عن مضمون اتفاق عسكري وقعته تركيا مع حكومة الوفاق الليبية.

وقال المصدر: إن أثينا اعربت عن "استيائها" من هذا الاتفاق وطلبت من سفير ليبيا "تزويدها معلومات" في موعد أقصاه الخامس من ديسمبر تحت طائلة "طرده".

والخميس، طلبت اثينا أيضا من السفير التركي في اليونان تزويدها معلومات في هذا الصدد، وفق المصدر نفسه.

ويتوجه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس غداً الأحد إلى القاهرة حيث يبحث مع نظيره المصري سامح شكري "التطورات الاخيرة في شرق المتوسط على خلفية الاتفاق التركي الليبي"، بحسب بيان وزاري. والبروتوكول المذكور وقع الأربعاء في اسطنبول خلال لقاء جمع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج، ومحوره "تعاون عسكري وأمني" لتعزيز "الاتفاق الاطار للتعاون العسكري الموجود أصلاً" و"العلاقات بين جيشي" البلدين، بحسب أنقرة.

لكن بعض وسائل الإعلام في أثينا أشار إلى خطر انتهاك "المناطق البحرية" اليونانية جراءه. Advertisements

وصرح المتحدث باسم الخارجية اليونانية الكسندروس ينيماتاس الخميس بأن "توقيع هذا الاتفاق لا يمكن ان ينتهك الحقوق السيادية للدول الاخرى" لأن "ذلك سيكون انتهاكاً صارخاً للقانون البحري الدولي".

ويأتي الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لاعضائها في أكتوبر، لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الاكراد في شمال سوريا. ويحظى السراج بدعم من تركيا وقطر، وأيضاً من ايطاليا، القوة المستعمرة السابقة في ليبيا.