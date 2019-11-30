كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 30/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || اجتماع طارئ للحكومة العراقية مع ترقب استقالة عبدالمهدي

ساد الهدوء على ساحات التظاهر في العاصمة العراقية بغداد و9 محافظات أخرى بعد إعلان رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، اعتزامه تقديم استقالته إلى البرلمان العراقي عقب مظاهرات احتجاجية على الأوضاع في البلاد. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || محادثات مشتركة بين الهند واليابان

التقى وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، ووزير الدفاع تارو كونو، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، لإجراء محادثات حول التعاون لبناء منطقة حرة في المحيط الهادئ أخبار عالمية عاجلة اليوم || كوريا الشمالية تهاجم رئيس الوزراء الياباني

حذرت كوريا الشمالية، اليوم السبت 30 نوفمبر، رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، من أنه قد يرى قريبًا "صاروخًا باليستيًا حقيقيًا" بينما تصفه بأنه "الرجل الأكثر غباءًا الذي عرفه التاريخ"، حسبما أوردت قناة "سي إن أيه".

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