"فتح": المستشفى الميداني شمال غزة مشروع أمريكي إسرائيلي

اعتبرت حركة فتح، اليوم السبت، إنشاء المستشفى الميداني الأمريكي في غزة، مشروع لبناء قاعدة أمريكية على أراضي القطاع بالتعاون مع حماس.

ودعت حركة فتح، في بيان لها، حركة حماس لوقف التعاون مع أمريكا وإسرائيل في إنشاء المستشفى الميداني الأمريكي في غزة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، إن "المستشفى الميداني شمال قطاع غزة، مشروع أمريكي إسرائيلي، ينفذ بالتعاون الكامل مع حركة حماس، لإنشاء قاعدة أمريكية قرب المعبر، وإن هناك ثمناً سياسياً وراءه".

وأضاف "على حماس العودة للصف الوطني والوحدة الوطنية، وإلى التفاهمات مع منظمة التحرير عوضاً عن أمريكا وإسرائيل، بهدف إقامة دويلة وإمارة لهم في قطاع غزة على حساب قضيتنا الفلسطينية".

وتابع القواسمي أن "حماس تتعامل مع هذا المشروع بشكل سري، ما يشير إلى أنه تنفيذاً لصفقة العار الصهيوأمريكية من بوابة المشاريع الإنسانية، وأن على حماس أن تجيب عن ماهية هذا المشروع، وكيف تتعاون مع إسرائيل وأمريكا من أجل تنفيذه".

وأثار المستشفى الميداني الأمريكي المقام على حدود قطاع غزة، جدلاً واسعاً في القطاع، بعد أن بدأت مؤسسة أمريكية في إنشاءه، فيما حذرت فصائل فلسطينية منه باعتباره خطوة نحو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.