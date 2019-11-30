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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فتح": المستشفى الميداني شمال غزة مشروع أمريكي إسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:51 م
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وكالات
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وأضاف "على حماس العودة للصف الوطني والوحدة الوطنية، وإلى التفاهمات مع منظمة التحرير عوضاً عن أمريكا وإسرائيل، بهدف إقامة دويلة وإمارة لهم في قطاع غزة على حساب قضيتنا الفلسطينية".
وتابع القواسمي أن "حماس تتعامل مع هذا المشروع بشكل سري، ما يشير إلى أنه تنفيذاً لصفقة العار الصهيوأمريكية من بوابة المشاريع الإنسانية، وأن على حماس أن تجيب عن ماهية هذا المشروع، وكيف تتعاون مع إسرائيل وأمريكا من أجل تنفيذه".
وأثار المستشفى الميداني الأمريكي المقام على حدود قطاع غزة، جدلاً واسعاً في القطاع، بعد أن بدأت مؤسسة أمريكية في إنشاءه، فيما حذرت فصائل فلسطينية منه باعتباره خطوة نحو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
ونفت فصائل فلسطينية أي علم لها أو تنسيق بينها وبين حركة حماس من أجل إقامة هذا المستشفى الذي جاء ضمن تفاهمات التهدئة بين حماس وإسرائيل، فيما رأت فصائل أخرى أن هذا المشروع جزء من مخطط أمريكي إسرائيلي لفصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.
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