كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بارزاني" يطالب المجتمع الدولي بمساعدة العراق وكردستان ضد الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا مسرور بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، المجتمع الدولي بمساعدة العراق وإقليم كردستان في محاربة الإرهاب.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لبارزاني على خلفية قيام عناصر داعش بالهجوم على ناحية كولجو غي قضاء كفري (210 كم شمال بغداد) ومقتل 3 من رجال الأمن، بينهم مدير الأمن وإصابة عدد آخر يوم أمس الجمعة "نؤكد أن الهجوم الذي شنه إرهابيو داعش يُظهر من دون أدنى شك، أن هذا التنظيم لم يندحر بعد، ولطالما حذرنا من خطره، ولذا يتعين على المجتمع الدولي أن يساعد العراق وإقليم كردستان في مواجهة الإرهاب والقضاء على العوامل المؤدية لإنعاشه وعودته مرة أخرى".

يشار إلى أن مناطق عديدة من مدن شمال وغرب بغداد تشهد نشاطاً لتنظيم داعش على الرغم من إعلان الحكومة العراقية القضاء على التنظيم عسكرياً نهاية 2017.